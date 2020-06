90-Jährige stirbt bei Hausbrand

Meitingen (dpa/lby) – Eine 90 Jahre alte Frau ist bei einem Hausbrand in Schwaben gestorben. Am Dienstagmorgen sei in dem Einfamilienhaus der Seniorin in Meitingen (Landkreis Augsburg) das Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei den Löscharbeiten fanden Retter die Rentnerin leblos in einem Zimmer. Die Ermittlungen der Augsburger Kripo ergab, dass der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät im Schlafzimmer der Frau entstanden war. Der Sachschaden beträgt mehrere 10 000 Euro.