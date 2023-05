90-Jährige nach Unfall mit Lkw schwer verletzt

Eine 90 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Schwaben schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die Frau eine Straße in Sulzbach (Landkreis Oberallgäu) überqueren und übersah dabei offenbar den Fahrzeuganhänger eines abbiegenden Lkws. Der Anhänger erfasste die Frau, die daraufhin stürzte. Die 90-Jährige wurde nach dem Unfall am Mittwoch schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw wurden nach Angaben der Polizei keine technischen Mängel festgestellt. Dass der 36-jährige Lkw-Fahrer zu schnell gefahren war, schlossen die Ermittler aus.