9 Euro Ticket: Höhere Auslastung der Fahrzeuge erwartet

Der Bundesrat hat am Freitag den Weg für das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr in Deutschland freigemacht. Ab heute könnt ihr das Ticket an allen bekannten Verkaufsstellen erhalten. Die Stadtwerke Hof beginnen jedoch erst ab 30. Mai mit dem Verkauf der günstigen Fahrkarten. Von dem Ticket sollen auch bereits bestehende Kunden mit Abonnements profitieren. Ihr könnt eure bereits gekauften Monats- oder Jahreskarten auch weiter benutzen – ab dem 1. Juni auch deutschlandweit. Den Differenzbetrag bekommt ihr zurückerstattet. Durch das günstige Ticket werden auch deutlich mehr Fahrgäste erwartet – dennoch sei es oft nicht möglich, zusätzliche Fahrzeuge auf den Linien bereitzustellen, sagt Alisa Weinhold von der Agilis Eisenbahngesellschaft:

Dennoch hoffen die Verkehrsunternehmen den ÖPNV durch das Angebot wieder attraktiver zu machen. Das 9-Euro Ticket gilt vom 1. Juni bis zum 31. August.