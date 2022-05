9-Euro-Ticket: Auch Hofer Stadtbusse starten mit Vorverkauf

Einen ganzen Monat deutschlandweit für neun Euro mit Bus und Bahn fahren. Das ist ab Mittwoch möglich und Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Auch die Hofer Stadtbusse starten heute mit dem Vorverkauf der 9-Euro-Tickets. Neben den Bussen sind sie auch in den Vorverkaufsstellen erhältlich. Fahrgäste mit Zeitkarten müssen einiges beachten, teilen die Stadtwerke Hof mit. Sie können ihre Jahres-, Monats- oder Wochenkarten bis zum 10. Juni in 9-Euro-Tickets umtauschen. Das geht allerdings nur im Kundenzentrum der Stadtwerke und per Bargeld-Zahlung, heißt es.

Foto: Symbolbild