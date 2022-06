9-Euro-Ticket: Ab heute gilt es im Nahverkehr

Viele von euch haben sich das 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr vielleicht schon im Vorfeld im Vorverkauf geholt. Ab heute könnte ihr es auch endlich nutzen.

Das 9-Euro-Ticket gilt für die kommenden drei Monate – also Juni, Juli und August. Ihr könnt das Ticket ausschließlich im Nahverkehr nutzen. Das heißt in Bussen, Straßen- und U-Bahnen, sowie in den Zügen des Nah- und Regionalverkehrs. Es gilt aber nicht für ICEs oder ICs. Falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr euch das 9-Euro-Ticket an Fahrkartenschaltern, Kundenzentren oder anderen Verkaufsstellen der jeweiligen Verkehrsunternehmen holen. Bei den Stadtwerken Hof gibt es das Ticket zum Beispiel direkt im Bus. Seit Montag könnt ihr das Ticket auch in der speziellen „9-Euro-Ticket“-App vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen erwerben. Die Verkehrsunternehmen rechnen aufgrund des niedrigen Preises mit einem hohen Fahrgast-Aufkommen in den jeweiligen Verkehrsmitteln.