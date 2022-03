87 Tonnen schweres Bohrgerät: Streifenwagen lotsen es durch Münchberg

Wir sind froh, wenn der Strom aus der Steckdose kommt. Aber der muss ja erstmal irgendwo herkommen. Wie aufwendig es ist, überhaupt einen Strommasten aufzustellen, hat sich gestern in Münchberg gezeigt. Drei Streifenwagen mussten einen Schwertransporter mit einem 87 Tonnen schweren Bohrgerät durch die Stadt lotsen. Das Bohrgerät allein ist doppelt so schwer wie zwei voll beladene Lkw. Die Maschine soll die Fundamente für die neuen Strommasten bohren, die zwischen Münchberg und Markersreuth aufgestellt werden. Sie sind Teil des Ostbayernrings, der zwischen Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels und Mechlenreuth im Landkreis Hof entsteht.