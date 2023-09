87-Jähriger von Lkw erfasst: Tödlicher Unfall in Plauen

Ein 87-jähriger Mann ist am Morgen in Plauen von einem Lkw erfasst und mitgeschleift worden. In Folge des Unfalls ist der Mann verstorben. Der Lkw-Fahrer ist nach rechts in die Hofer Straße abgebogen und hat bei diesem Vorgang den Mann erfasst. Der wollte, Zeugen zufolge, bei Rot über die Ampel gehen. Passanten konnten den Lkw-Fahrer erst 600 Meter weiter darauf aufmerksam machen, dass der 87-Jährige unter das Fahrzeug geraten war. Einsatzkräfte mussten den Lkw mit hydraulischem Rettungsgerät und Hochdruckhebekissen anheben, um den 87-Jährigen bergen zu können. Ein Kriseninterventionsteam hat sich vor Ort um den Fahrer und Zeugen des Unfalls gekümmert.