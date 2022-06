Eine 87-Jährige ist beim Baden im Chiemsee gestorben. Nachdem die Frau als vermisst gemeldet wurde, suchte ein Rettungshubschrauber das Gebiet bei Gstadt am Chiemsee im Landkreis Rosenheim ab, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin konnte nur noch tot geborgen werden. Den Angaben nach gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Das könnte Sie auch interessieren

87-Jähriger missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Ein 87-Jähriger hat in Ingolstadt mit seinem Motorroller an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und ist bei einem (…)

Motor wird in Fahrzeug gedrückt: Autofahrer stirbt

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sogar der Motor in den Innenraum des Autos gedrückt wurde: Bei einem Unfall in (…)

Mehrere Leichtverletzte nach Chlorgasaustritt in Chemiepark

Beim Austritt von Chlorgas in einem Chemiepark im oberbayerischen Burgkirchen an der Alz sind mehrere Menschen verletzt worden. (…)

Autofahrerin übersieht Motorrad: 18-Jähriger stirbt

Ein 18-Jähriger ist in Oberbayern mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Eine 29-Jährige übersah den jungen (…)

Katze auf der Autorückbank: 18-Jährige fährt in Wohnwagen

Eine fremde Katze hat eine Autofahrerin in Oberbayern so sehr erschreckt, dass sie in einen geparkten Wohnwagen gefahren ist. Die (…)

77-Jähriger stirbt nach Baden in Baggersee

Ein 77-Jähriger ist nach einem Badeunfall in Oberbayern gestorben. Der Mann war am Samstag mit seiner Ehefrau an einem Baggersee (…)