Ebersberg (dpa/lby) – Ein 86-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Ebersberg in Oberbayern verletzt worden. Der Mann war am Freitagabend mit seinem Wagen von hinten auf einen Sattelschlepper aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Danach schleuderte sein Auto von der Bundesstraße 12. Der 86-Jährige kam ins Krankenhaus.

