850 Gramm Rauschgift: zwei Drogenfunde in Unterfranken

Weibersbrunn/Ochsenfurt (dpa/lby) – In Unterfranken haben Polizisten bei zwei Kontrollen größere Mengen Marihuana gefunden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Beamte der Verkehrspolizei am Samstag auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) 600 Gramm Haschisch bei einer Pkw-Kontrolle entdeckt. Die beiden 28 und 35 Jahre alten Personen aus dem Fahrzeug sitzen nun wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft.

Am Sonntag fanden Beamte der Polizei Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) in der Wohnung eines 51-jährigen Mannes 250 Gramm Marihuana und zwei Tabletten Ecstasy. Der Mann war einer Streife zunächst in der Nähe des Bahnhofes aufgefallen. Er gab an, in seiner Wohnung Drogen aufzubewahren. Nach der Vernehmung wurde der Mann wieder frei gelassen.