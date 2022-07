85-Jähriger vom eigenen Traktor überrollt: Schwer verletzt

Ein 85-Jähriger ist in Mittelfranken von seinem eigenen Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstagabend bei der Feldarbeit in der Gemeinde Diebach (Landkreis Ansbach) von dem Gefährt gestiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Traktor aus bisher unbekannter Ursache ins Rollen geriet, wollte er demnach wieder aufsteigen, um die Handbremse zu ziehen. Der Mann stürzte allerdings und wurde überrollt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.