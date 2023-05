85-jährige Urlauberin ertrinkt im Bodensee

Ein Braunbär ist auf einer Bahnstrecke in Österreich von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Herkunft des Tieres ist noch nicht (…)

Bär in Österreich von Zug getötet

In diesem Frühjahr gibt es eine Häufung von Bärennachweisen in Bayern. Nun ist ein Braunbär in Österreich ums Leben gekommen - nicht (…)