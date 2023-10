Ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Sturz im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt gestorben. Der Senior sei am Samstag in Herzogenaurach vermutlich wegen einer medizinischen Ursache von seinem dreirädrigen Pedelec gefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anwohner wählten daraufhin den Notruf. Der 84-Jährige wurde reanimiert und kam in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.