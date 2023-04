84-Jähriger setzt sich versehentlich in Brand und stirbt

Ein 84-Jähriger hat sich in Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) wohl versehentlich in Brand gesetzt und ist dabei gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stand die Bekleidung des demenzkranken Mannes am Mittwochnachmittag im Badezimmer des Hauses von der Hüfte aufwärts in Flammen, als Angehörige von einem Rauchmelder alarmiert wurden.

Mit einem Duschschlauch konnten sie die Flammen löschen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Münchner Spezialklinik, wo er laut Polizei wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei geht von einem Unfall aus und ermittelt nun die genaue Brandursache.