84-Jährige verletzt beim Ausparken andere Seniorin schwer

Beim Ausparken hat eine 84-Jährige in Unterfranken eine andere Seniorin schwer verletzt sowie vier Autos beschädigt. Um aus der Parklücke in Bad Neustadt an der Saale (Landkreises Rhön-Grabfeld) zu kommen, setzte die Frau am Dienstagvormittag mehrmals vor und zurück und beschädigte dabei drei Autos sowie ihren eigenen Wagen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

In einem der angefahrenen Autos saß eine 83-Jährige. Als diese ihr Auto inspizieren wollte, fuhr die 84-Jährige erneut nach vorne und dabei direkt gegen die Frau. Die 83-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die laute Polizei «völlig überforderte» 84-Jährige blieb unverletzt und durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Es werde nun ermittelt, ob die Unfallverursacherin noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, hieß es.