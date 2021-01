84-Jährige in Rosenheim auf der Straße ausgeraubt

Rosenheim (dpa/lby) – In Rosenheim ist eine 84 Jahre alte Frau am Sonntagvormittag auf der Straße ausgeraubt worden. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als ein Mann auf sie zulief und ihr zwei Tragetaschen entriss, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin sei dabei zu Boden gefallen und habe sich leicht verletzt. Passanten hätten die Frau am Boden liegend gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Die 84-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Täter habe derweil unerkannt fliehen können. Auch eine eingeleitete Großfahndung mit elf Streifen der Landes- und Bundespolizei sei erfolglos geblieben. Möglicherweise gebe es auch mehr als einen Täter. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Raub wurden nach Polizeiangaben die Geldbörse der Frau, die einen mittleren zweistelligen Geldbetrag enthielt, sowie persönliche Dokumente und Lebensmittel entwendet.