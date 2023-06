84-jährige Autofahrerin fährt Fußgängerin an

Eine Seniorin hat eine Fußgängerin im Allgäu angefahren und schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die 84-Jährige am Freitagvormittag einparken wollen und plötzlich Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Sie fuhr auf den Gehweg in Kaufbeuren, gegen eine Metallbank und schließlich in die Schaufensterscheibe einer Apotheke.

Dabei habe sie eine Fußgängerin zwischen dem Fahrzeug und der Scheibe eingeklemmt. Die 41-Jährige wurde befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Seniorin blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sie Gas und Bremse verwechselt habe.