83. Weltcup-Sieg: Shiffrin rast zur Damen-Bestmarke

Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat beim Riesenslalom am Kronplatz ihren 83. Weltcup-Sieg gefeiert und ist damit zur alleinigen Rekordhalterin bei den alpinen Damen aufgestiegen.

Bislang hatte sich die US-Amerikanerin die Spitze der ewigen Bestenliste mit ihrer 2019 zurückgetretenen Landsfrau Lindsey Vonn geteilt. Nun hat sie einen Erfolg mehr als ihre Ex-Teamkollegin.

Hält Shiffrin ihre Topform, dürfte sie in dieser Saison auch noch den Allzeit-Rekord von Ingemar Stenmark knacken. Der Schwede liegt mit 86 Weltcup-Siegen noch knapp vor ihr. Bereits am Mittwoch steht am Kronplatz ein weiterer Riesenslalom an.

Shiffrin hatte bei ihrem neunten Saisonsieg am Dienstag 0,45 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Dritte wurde bei ihrem Heimrennen am Rande der Dolomiten die Italienerin Federica Brignone (+1,43 Sekunden). Die einzigen deutschen Starterinnen, Jessica Hilzinger und Andrea Filser, schafften es bei dem Event in Südtirol nicht in den zweiten Durchgang.