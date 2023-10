83-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 83-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Radlader in Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Mann den Radlader überholen, als dieser links abbog. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Trotz Reanimationsversuche starb der Mann noch am Unfallort. Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Zur genauen Klärung der Ursache des Unfalls am Samstag gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag.