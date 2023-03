83-jährige Frau vermisst: Polizei verstärkt Suche im Stadtgebiet Hof

Gestern haben wir bereits berichtet, dass eine 83-jährige Frau seit dem vergangenen Sonntag aus einer Klinik in Rehau vermisst wird. Die Polizeiinspektion Hof hat nun gemeldet, dass die Seniorin weiterhin verschwunden ist. Sie hält es aber für möglich, dass sich die 83-Jährige im Stadtgebiet von Hof aufhält. Passanten wollen die Dame gestern Abend nochmal im Bereich der Hofer Altstadt gesehen haben. Die Polizei hat ihre Suche in diesem Bereich deshalb noch einmal verstärkt. Zum wiederholten Mal waren Personensuchhunde im Einsatz. Die Frau hat Bargeld bei sich und kann durchaus eine gewisse Strecke zu Fuß zurücklegen. Aufgrund ihres Alters und gesundheitlichen Zustands könnte sich die 83-Jährige trotzdem in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise könnt ihr der Polizei in Hof und Rehau melden.

© Polizei Rehau