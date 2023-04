82-Jährige von abbiegendem Lastwagen mitgeschleift

Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 93 bei Teublitz (Landkreis Schwandorf) rechts in die Betonleitplanke geprallt und hat danach ein (…)

Sattelzug prallt in Leitplanke: A93 bei Teublitz gesperrt

Reparaturarbeiten an Steinerner Brücke in Regensburg

An der Steinernen Brücke in Regensburg haben am Montag die Reparaturarbeiten begonnen. Vor vier Wochen war ein Fahrer eines (…)