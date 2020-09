81-Jähriger tot in einem See gefunden

Kirchdorf/Inn (dpa/lby) – Ein 81 Jahre alter Mann ist im Landkreis Rottal-Inn tot in einem See gefunden worden. Sehr wahrscheinlich kam der Mann bei einem Unfall ums Leben, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Der Senior war am Montagvormittag in Kirchdorf am Inn vermisst gemeldet worden, am frühen Abend fand man ihn laut Sprecher in fußläufiger Nähe. Für eine abschließende Klärung der Todesursache sei noch das Obduktionsergebnis abzuwarten. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es derzeit keine.