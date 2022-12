81-Jähriger stirbt bei Unfall auf A9

Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Oberfranken ist ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer am Donnerstag auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) – vermutlich geblendet von der tief stehenden Sonne – ins Schleudern. Er kollidierte mit einem Laster, wodurch beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen kamen. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer bremste aufgrund des Zusammenstoßes stark ab. Ein ihm folgender 81 Jahre alter Autofahrer fuhr in das Heck des Lasters. Dabei schob sich sein Fahrzeug bis zur Hälfte unter den Sattelzug.

Der 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge gab es keine weiteren Verletzten. Die A9 war für etwa fünf Stunden in Fahrtrichtung München gesperrt.