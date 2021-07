81-Jährige gerät unter Traktor und liegt allein im Wald

Speinshart (dpa/lby) – Bei Forstarbeiten ist eine 81-Jährige im Landkreis Neustadt an der Waldnaab von ihrem Traktor überrollt und verletzt worden. Die Frau sei allein in einem Wald nahe Speinshart unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Als sie vom Traktor abgestiegen war, sei das Fahrzeug ins Rollen gekommen. Die Frau habe bei dem Vorfall am Dienstag versucht, wieder aufzusteigen und sei gestürzt. Mit einem ihrer Beine geriet sie unter die Vorderräder und konnte sich nicht mehr befreien. Erst später fand ein naher Verwandter die 81-Jährige und setzte einen Notruf ab. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-579381/2