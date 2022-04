81-Jährige bei Hausbrand schwer verletzt

Eine leblose Frau ist von Rettungskräften aus dem Obergeschoss ihres in Flammen stehenden Hauses in Neustadt bei Coburg geborgen worden. Nach erfolgreicher Reanimation gelte der Zustand der 81-Jährigen als kritisch, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ursache für den Vollbrand des Hauses war zunächst noch unklar. Ein weiterer Bewohner konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und wurde durch den Rauch leicht verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand am Sonntagmorgen schnell unter Kontrolle. Bei dem Feuer entstand ein hoher Sachschaden, der sich noch nicht genauer beziffern ließ.