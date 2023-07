80-Jähriger: Von Auto angefahren und stirbt im Krankenhaus

Ein 80-Jähriger ist im Landkreis Main-Spessart von einem Auto angefahren worden und wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Der Senior sei am Montagabend mit seinem Fahrrad über eine Staatsstraße bei Triefenstein gefahren, teilte die Polizei mit. Ein sich nähernder 20-jähriger Autofahrer erfasste den Mann trotz Vollbremsung mit seinem Wagen. Ersten Erkenntnissen nach hatte das Auto Vorfahrt, wie es weiter hieß. Der 80-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er noch am selben Abend starb. Der 20-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Ein Unfallsachverständiger wurde für die Ermittlungen zum Hergang hinzugezogen.