Ampfing (dpa/lby) – Ein 80-Jähriger ist bei einem Fahrradunfall in Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn) gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzte der Mann am Vortag aus zunächst unklaren Gründen mit seinem Fahrrad. Die Polizei ging vorerst davon aus, dass der Unfall ohne den Einfluss Dritter passierte. Dabei verletzte sich der 80-Jährige schwer. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen starb der Mann später im Krankenhaus.