80-jähriger Radfahrer stirbt bei Tram-Unfall

Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Freitag in München von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Nachmittag bei einem Fußgängerüberweg in Oberföhring über die Straße. Der Tramfahrer der Linie 37 habe ein Warnsignal abgegeben und seine Geschwindigkeit verringert. Der Radfahrer sei dennoch losgefahren, von der linken Frontseite der Bahn erfasst und zur Seite geschleudert worden. Bei dem Aufprall erlitt der 80-Jährige aus München so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimation durch einen zufällig anwesenden Arzt starb, wie es hieß.

Die Cosimastraße stadteinwärts war danach ab dem Hochstiftsweg für rund zwei Stunden gesperrt. Die Tramlinien 37 und 16 waren für die gleiche Dauer im Bereich Effnerplatz bis St. Emmeram unterbrochen.