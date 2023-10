8. Oktober: Wahlen für den Landtag und den Bezirk

Wer nicht schon per Briefwahl gewählt hat, macht sich morgen auf den Weg ins Wahllokal. Neben dem bayerischen Landtag wählen wir in Oberfranken auch noch den Bezirkstag. Das heißt, alle Stimmberechtigten können morgen vier Kreuze machen. Einmal für den jeweiligen Direktkandidaten und einmal auf der Liste. In der Stadt Hof sind für die Landtagswahl 31.540 Personen stimmberechtigt, im Landkreis Hof sind es 76.620 Personen. Im Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach gibt es ca. 130.000 Stimmberechtigte. Bei der Landtagswahl in Bayern vor fünf Jahren haben 72,3 Prozent der Wahlberechtigten im Freistaat ihre Stimme abgegeben.