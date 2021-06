8. Bayerischer Hospiz- und Palliativtag: Auswirkungen der Pandemie

Sterbende zu begleiten ist besonders in Zeiten der Corona-Pandemie eine harte Aufgabe. Viele Pflegekräfte hatten während des Lockdowns keine Möglichkeit, an ihre Patienten heranzukommen, sagt Elisabeth Krull vom Palliativnetz Dreiländereck. Zum heutigen Bayerischen Hospiz- und Palliativtag bekommen unter anderem Ärzte, Pfleger und Ehrenamtliche die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. In Online-Vorträgen und Workshops sollen gemeinsame Handlungsempfehlungen für Krisensituationen wie diese entwickelt werden. Der bayerische Hospiz- und Palliativtag soll im nächsten Jahr dann auch wieder in Präsenz stattfinden.