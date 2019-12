Rothenburg ob der Tauber (dpa/lby) – Ein 79 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollten Angehörige am Samstagabend den Rentner in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) zu Hause besuchen. Sie bemerkten Brandgeruch und fanden den 79-Jährigen. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen. Wie es zu dem Brand kam und woran der Mann gestorben ist, war zunächst unklar.