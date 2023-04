79-Jährige stürzt eine Rolltreppe hinab und stirbt

Eine 79-jährige Frau ist in München eine Rolltreppe hinuntergestürzt und danach gestorben. Bei ihrem Sturz am Samstag wurde auch eine 17-Jährige leicht verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die 79-Jährige sei auf dem Weg zu einem Bahnsteig die Rolltreppe hinuntergefallen und am Ende bewusstlos liegen geblieben. Die Ursache für den Sturz blieb zunächst unbekannt. Rettungskräfte versuchten noch, die Frau wiederzubeleben, hatten aber keinen Erfolg. Der genaue Unfallhergang muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden.