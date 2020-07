78 jähriger Mann aus Schönwald vermisst

Die Polizei Marktredwitz sucht aktuell nach Friedel Pfüller. Der 78jährige Schönwalder ist gestern nicht von einer Wanderung zurückgekehrt. Eine Suchaktion mit Mantrailing-Hunden und Hubschrauber verlief bisher ergebnislos. Da Herr Pfüller bereits in der Vergangenheit von Polizeistreifen in verwirrtem Zustand aufgefunden wurde und Anzeichen von Demenz gezeigt hat, muss davon ausgegangen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist 78 Jahre alt und schlank. Er hat kurze, graue Haare und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer schwarzen Jeans, einem weißen T-Shirt und einem grauen Pullover mit Reißverschluss bekleidet. Wer Friedel Pfüller gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Marktredwitz in Verbindung zu setzen.

© privat / Polizeiinsprektion Marktredwitz