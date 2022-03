77-jähriger stirbt an rätselhaften Brandverletzungen

Ein 77-Jähriger ist im niederbayerischen Parkstetten durch schwere Brandverletzungen gestorben. Wie er sich diese zugezogen hatte, sei unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Fest stehe, dass ein Angehöriger den Mann am Donnerstag mit schweren Verbrennungen in seiner Wohnung im Landkreis Straubing-Bogen gefunden habe. «In der Wohnung war kein Feuer feststellbar», teilte ein Polizeisprecher mit, auch alte Brandstellen habe es dort nicht gegeben. Der Verletzte kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus, starb dort jedoch am Abend. Die Kripo ermittelt zur Ursache der Verletzungen.