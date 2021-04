Postau (dpa/lby) – Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh bei Postau im niederbayerischen Landkreis Landshut tödlich verletzt worden. Der 77-Jährige war am Mittwoch mit seinem Leichtkraftrad auf einer Kreisstraße unterwegs, als von links ein Reh in sein Fahrzeug lief, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte und starb noch an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-299151/2