768 Kinder bei Schulweg-Unfällen verletzt: Ein Todesfall

München (dpa/lby) – 768 Kinder sind im vergangenen Jahr in Bayern auf ihren Schulwegen bei Unfällen verletzt worden. Nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war die Zahl der Unfälle ebenso wie die Zahl der Verletzten (minus 5,7 Prozent) leicht rückläufig. Von 2018 auf 2019 sank die Unfallzahl um rund acht Prozent auf 649, teilte er am Mittwoch in München mit. Ein Schulkind kam im vergangenen Jahr auf dem Schulweg ums Leben (2018: 4). Herrmann appellierte an alle Autofahrer, auf Schulkinder im Straßenverkehr besonders aufzupassen. Gerade Schulanfänger könnten Abstände und Gefahren noch nicht einschätzen und seien daher besonders gefährdet.