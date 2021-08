76-Jähriger verwechselt Gaspedal mit Bremse: Mann verletzt

Stadtbergen (dpa/lby) – Ein Mann ist in Stadtbergen im Landkreis Augsburg verletzt worden, als ein 76-Jähriger beim Einparken das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Das Auto rammte die bodentiefe Verglasung einer Bäckerei, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Scheibe ging demnach zu Bruch und traf einen 79 Jahre alten Kunden im Laden. Der Mann erlitt bei dem Vorfall am Dienstag den Angaben nach Prellungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Der 76-Jährige blieb unverletzt. Er muss sich laut Polizei aber wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

