Der Fahrer eines Motorrollers ist im schwäbischen Günzburg an einer Einmündung mit einem Kleinbus kollidiert und tödlich verletzt worden. Der 73-Jährige habe am Dienstagnachmittag den Bus übersehen, der Vorfahrt hatte, teilte die Polizei mit. Die 32 Jahre alte Fahrerin und vier Kinder in dem Bus blieben unverletzt. Der Rollerfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.