73-Jährige tödlich im Weißenstädter See verunglückt

Eine 73-Jährige ist im Weißenstädter See (Landkreis Wunsiedel) tödlich verunglückt. Zeugen beobachteten nach Angaben der Polizei, wie die Frau am Montag von ihrem Stand-up-Board fiel und im See unterging. Ersthelfer hätten noch versucht, zu ihr vorzudringen. Doch im trüben Wasser hätten sie die Frau nicht gefunden. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und DLRG suchten daraufhin nach ihr. Taucher fanden den Leichnam nach zwei Stunden. Die Frau soll aus dem Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach kommen.

Das könnte Sie auch interessieren

Großbrand in Hof: Voraussichtlich Millionenschaden

Bei einem Großbrand in Hof ist ein Wohnblock in Flammen aufgegangen. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer am (…)

Mann in Oberfranken bricht zusammen: Vermutlich wegen Hitze

Ein Mann ist vermutlich wegen Hitze und Dehydration in Oberfranken zusammengebrochen. Passanten entdeckten am Freitag den am Boden (…)

Radfahrer stirbt bei Unfall

Ein Radfahrer ist in Oberfranken gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 44-Jährige war in der Nacht von Freitag (…)

Schlafwandlerin bei Sturz von Balkon schwer verletzt

Eine Schlafwandlerin ist in Forchheim in Oberfranken von einem Balkon gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die (…)

Arbeiter greift in Futtermaschine: Fingerteile abgeschnitten

Ein 58-Jähriger hat sich bei einem Arbeitsunfall in Holzheim (Landkreis Donau-Ries) Teile von zwei Fingern abgeschnitten. Der (…)

80 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit zwei Lastwagen in Oberfranken tödlich verletzt worden. (…)