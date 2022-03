Die Feuerwehr in Naila war in der Nacht ganz schön gefordert. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren hatten versucht sieben (…)

Feuerteufel in Naila: Jugendliche zünden Mülltonnen an

Nach Überfall auf Oberkotzauer Lotto-Geschäft: Angeklagter bekommt Bewährungsstrafe und Sozialstunden

Mit einem Messer in der Hand ist ein 18-Jähriger Mitte Dezember in einen Lottoladen in Oberkotzau gestürmt und wollte Geld aus der (…)