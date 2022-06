72. Sudetendeutschtag: Söder hält Festrede am Pfingstsonntag

Bereits zum 72. Mal findet der Sudetendeutsche Tag statt. Das große Volkstreffen steht unter dem Motto „Dialog überwindet Grenzen“ und dauert bis Montag. Zu diesem Anlass finden einige Veranstaltungen in Hof und der Euregio Egrensis statt. Eröffnet wird der Sudetendeutsche Tag mit einer Pressekonferenz im Presseclub in Regensburg. Am Abend findet ein Festakt anlässlich der Verleihung der Kulturpreise in der Hofer Freiheitshalle statt. Zu den Programmhöhepunkten zählt die Verleihung der Europäischen Karls-Preise am Samstag – unter anderem an den ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj – ebenfalls in der Hofer Freiheitshalle. Am Sonntag wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hier eine Festrede halten. Alle Infos rund um die Veranstaltungen findet ihr hier.