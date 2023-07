72-Jährige fährt mit Auto in Metzgerei

Gaspedal statt Bremse: Eine Rentnerin ist in Oberbayern mit ihrem Auto durch das Schaufenster einer Metzgerei gekracht. Dabei fuhr sie Tische und Stühle um und kam an einem Stützpfeiler aus Beton zum Stehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall in Wettstetten (Landkreis Eichstätt) demnach niemand. Die 72-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge am Montag beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro.