Vor den meisten Dienstgebäuden in Deutschland stehen Flaggenmaste – diese sind zu bestimmten Anlässen mit Flaggen versehen. Heute ist so ein Tag: zum 71. Jahrestag der Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 wird an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern heute die Deutschland-Flagge gehisst. Der heutige Tag gilt auch als Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Seit der Ausfertigung im Mai 1949 ist das Grundgesetz rund 60 Mal geändert worden.