700. Stadtjubiläum: Jean Paul-Rundgang in Schwarzenbach an der Saale

Es ist das Jahr der Jubiläen. Die Stadt Plauen feiert ihr 900stes, die Stadt Helmbrechts ihr 600stes und Schwarzenbach an der Saale gibt es schon seit 700 Jahren. In Schwarzenbach finden daher viele unterschiedliche Veranstaltungen statt. Zum Jubiläumsprogramm gehören eine Vortragsreihe und Stadtspaziergänge. Am Nachmittag (14 Uhr) informiert Michael Stumpf bei einem Rundgang zum Thema „Jean Paul in Schwarzenbach an der Saale – Vom Himmel des 1. Kusses bis zur Birkenpredigt“. Der Stadtspaziergang startet im Rathaushof und wird ca. eine bis eineinhalb Stunden dauern.