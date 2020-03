700 Jahre Zell: Markt feiert Jubiläum 2023

Wenn ein Jubiläum in einer Stadt oder eine Gemeinde ansteht, dann ist die jeweilige Kommune immer richtig stolz. Das möchte auch der Markt Zell sein, allerdings musste er erstmal rausfinden, wie alt er denn wirklich ist. Dafür ist auch Kreisheimatpfleger Adrian Roßner in die jüngste Marktgemeinderatssitzung gekommen. Laut seiner Aussage sei Zell mit hoher Wahrscheinlichkeit älter als 700 Jahre, dafür gibt es aber keinen Nachweis. Sicher ist: Im Jahr 2023 ist es genau 700 Jahre her, dass Zell zum ersten Mal als eigenständiges Dorf auf einer Urkunde aufgetaucht ist. Deshalb feiert der Markt dann auch sein großes Jubiläum. Dafür ist keine zentrale Feier geplant – die einzelnen Vereine wollen ihre Feste das ganze Jahr über unter dem Motto 700 Jahre Zell feiern. Außerdem ist angedacht, in den vielen Schaufenstern am Marktplatz eine Art Bilderstrecke mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahre einzurichten.