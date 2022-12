700 Jahre Stammbach: Marktgemeinde sucht Helfer für Veranstaltungen

Dieses Jahr haben bereits die Städte Plauen, Helmbrechts und Schwarzenbach an der Saale ihre Jubiläen gefeiert. Im kommenden Jahr steht im Markt Stammbach im Landkreis Hof eines an. Der Markt feiert sein 700. Jubiläum. Wie die Marktgemeinde jetzt mitteilt, sind bereits unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Highlights sind demnach die Aktion „Stammbach leuchtet“ an Pfingsten und das Wiesenfest im Juli. Der Markt Stammbach sucht aber noch helfende Hände, um das Programm auf die Beine stellen zu können. Wer anpacken will, soll ich im Rathaus melden.