700 Jahre ist es her, dass die Stadt Schwarzenbach an der Saale erstmals urkundlich erwähnt wurde. Dieses Jubiläum feiert die Stadt heuer mit unterschiedlichen Aktionen. Am Nachmittag könnt ihr zum Beispiel an einem geschichtlichen Spaziergang durch die Altstadt teilnehmen. Das Motto „Landschaft, Steine und die Furt – Warum entstand und entwickelte sich Schwarzenbach genau hier?“. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Rathausinnenhof. Der Spaziergang ist etwa drei Kilometer lang.