Chieming (dpa/lby) – Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Oberbayern ist ein Schaden von rund 700 000 Euro entstanden. Auf dem Hof in Chieming (Landkreis Traunstein) sei am Freitagmorgen eine Holzvergasanlage in einem Schuppen in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Der Holzschuppen sei vollständig zerstört worden, sagte eine Sprecherin. Niemand wurde verletzt. Als Brandursache ging die Polizei von einem technischen Defekt aus.