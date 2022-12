70. Weltcupsieg für Bobfahrer Friedrich

Francesco Friedrich hat im Bob-Weltcup seinen Premieren-Sieg in Park City gefeiert. Der Olympiasieger und Weltmeister gewann mit (…)

Premieren-Sieg im Weltcup für Friedrich in Park City

Kim Kalicki hat auch den zweiten Zweierbob-Weltcup in diesem Winter gewonnen. Beim deutschen Doppelerfolg siegte sie mit Anschieberin (…)

Francesco Friedrich siegt auch in der neuen Saison wieder, selbst wenn es nicht optimal läuft. Die deutsche Bob-Auswahl erlebte in (…)

Bob-Dominator Friedrich siegt in Whistler auch im Vierer

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich ist auch in Kanada wieder einmal der Beste. Sorgen bereiten Stürze von zwei deutschen Pilotinnen. (…)

Kilde mit nächster Speed-Show – Baumann knackt WM-Norm

Die Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt fahren in den Speed-Disziplinen weiter in ihrer eigenen Liga. Nachdem am (…)