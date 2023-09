Beim Zusammenstoß eines fast voll besetzten Schulbusses mit einem Auto in Dillingen an der Donau sind zehn Kinder und Jugendliche (…)

18-Jähriger Radfahrer an Bahnübergang in Neu-Ulm verunglückt

Ein 18-jähriger Radfahrer ist am Freitag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Neu-Ulm verunglückt. Er habe trotz (…)